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هاني العتال يربح قضيته ضد في نادي

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هاني العتال يربح قضيته ضد مرتضى منصور في نادي الزمالك هاني العتال يربح قضيته ضد في نادي

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ربح هاني العتال نائب رئيس نادي السابق القضية التي رفعها منذ فترة ضد المستشار بعد قيام الأخير بشطب عضويته من النادي.

واتهم مرتضى منصور هاني العتال ووالده مجدي العتال بأن عضويتهما في الزمالك مزورة وغير صحيحة ، وطعن على عضوية العتال أمام مجلس الدولة ، وبعد قبول الطعن قام المستشار مرتضى منصور بشطب عضوية العتال من النادي مما دفع هاني العتال للجوء إلى القضاء.

وأصدرت محكمة استئناف "عالي" القاهرة، اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 ، حكما قضائيا بالتأكيد على صحة عضوية هاني العتال في نادي الزمالك في الاستئناف رقم 949 لسنة 137 قضائية.

وأكد الحكم على صحة عضوية هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، ووالده مجدي العتال، كما شمل الحكم القضائي براءة ذمة هاني العتال من سداد اشتراكات عضوية النادي حتى 2022، وإلزام نادي الزمالك بتسليمه بطاقة عضوية النادي وأحقيته في التمتع بكافة مميزات العضوية.

حكم المحكمة ببراءة هاني العتال ووالده

حكم هاني العتال

المصرى اليوم

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