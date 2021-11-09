وزير الخارجية السعودي يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا

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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، ، في مقر الوزارة بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تتضمن "بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين السعودية والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

وتزامن هذا اللقاء مع زيارة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى سوريا، الثلاثاء، هي الأولى لمسؤول إماراتي بهذا المستوى منذ أكثر من 10 أعوام.

وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد في استقبال نظيره الإماراتي بمطار دمشق الدولي.