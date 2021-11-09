إزالة 40 حالة تعدي علي أراضي زراعية في الجيزة

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تمكنت محافظة الجيزة من إزالة ٤٠ حاله تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بمراكز منشاة القناطر والصف وأطفيح وأبوالنمرس والحوامدية والعياط.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصله مجهودات متابعة ورصد أي حالات للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها على الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .

مشيراً ان اعمال ازاله التعديات قد شملت قيام مركز ومدينة منشاة القناطر بإزاله ٢٥ حاله تعديات على أراضي زراعية بالبناء المخالف شملت إزالة ١٢ حاله تعدي على الأراضي الزراعية بقرية بهرمس على مساحة فدان ٤٢٠٠ متر تقريباً بالإضافه إلى ازاله ١٠ حالات بمساحه ٢ فدان وقيراط بقرية بني سلامه وإزالة تعديات على أرض زراعية بقرية ابو غالب عباره عن الشروع في بناء مبنى به (٣) محلات بالطوب الابيض والبلوك وتم ازالته كما تم إزالة حالتين بقرية وردان على مساحة(٣٠٥) .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة ٥ حالات تعدي بالبناء على الاراضي الزراعية بقريتي الكدايه والقبابات .

كما قامت مدينة الحوامدية بإزالة ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحه ١٧٥٠ متر وجاري الاستكمال .

و قام مركز ومدينة الصف بإزالة تعديات بالبلوك الابيض على إرتفاع ٣ متر بطول ٢٠ متر بالوحدة المحلية بالأقواز مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وقام مركز العياط بإزالة عدد ٣ حالات تعدى بالبناء على أراضي زراعية بمساحة ٤٣٥ متر بقري برنشت والبليدة وتمت الإزالة بالكامل .

إلى جانب قيام مركز أوسيم بإزالة تعديات على اراضي زراعية بعزبه الأبعدية .