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الإسماعيلي يضع لائحة جديدة لفريق الكرة

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الإسماعيلي يضع لائحة جديدة لفريق الكرة الإسماعيلي يضع لائحة جديدة لفريق الكرة

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عقد حمادة المصري، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع محمد صلاح أبوجريشة، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حيث طلب منه وضع لائحة جديدة للفريق.

وطلب رئيس اللجنة الفنية بالاسماعيلي، من أبوجريشة، وضع لائحة جديدة من أجل فرض الالتزام والانضباط داخل الفريق وتحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات، حتى يخرج من الكبوة التي يمر بها منذ بداية الموسم الجاري، وفشله في تحقيق الفوز في أول 3 مباريات بالخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة، وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف والبنك الأهلي بهدف نظيف.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة ، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة الغسماعيلي، ملف المدير الفني الجديدن للفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث انحصر الاختيار بين الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني الاسبق للهلال السعودي، والبرازيلي جورفان فييرا، الذي سبق له تولي الادارة الفنية للفريق مرتين عامي 98 و2018.

المصرى اليوم

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