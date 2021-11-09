تحت شعار «كوني جميلة إيجابية نشيطة» … ورشة عمل لدعم محاربات سرطان الثدي

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عقدت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، فاعلية «كوني جميلة إيجابية ونشيطة»، لمحاربات سرطان الثدي، وقال الدكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام ورئيس قسم جراحة الثدي بالمعهد القومي للأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، إنه من الضروري مع توعية المجتمع بقضية سرطان الثدي، وتوعية القطاع الطبي والمجتمعي والأسري والاداري في الدولة بكيفية التعامل مع محاربات سرطان الثدي، نظرا للتداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية ليس على المريضة فقط ولكن على كل المحيطين بها.

وأضاف الدكتور محمد شعلان، أن قضية سرطان الثدي لن تستطيع جهة واحدة مجابهتها فيجب تضافر جهود القطاع الخاص والأهلي مع الدولة لتقديم كل الدعم الممكن في التوعية بالمرض، وهذا ما تفعله المؤسسة على مدى 17 عاما من الجهد في مختلف محافظات مصر.

وقالت غادة خلف الله مدير الاتصال والعلاقات الخارجية، أن المؤسسة تهدف دائما لعقد الأنشطة التفاعلية التي تساهم في دمج محاربات سرطان الثدي في المجتمع وإعطائهم التشجيع والدفع الذي يؤكد على أن لديهم القوة لممارسة حياتهن بشكل طبيعي وأن المرض ليس نهاية العالم بل قد يكون باب لبداية مرحلة حياتية مختلفة مليئة بالإنجازات والأمل.

وأضافت، أن الاستثمار ليس في الصحة فقط ولكن في العقول أيضا فمن الضروري تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمريضات سرطان الثدي كجزء لا يتجزأ من مرحلة العلاج الجسدي.

وتحدثت الدكتورة رانيا رفعت، أخصائية الدعم النفسي بالمؤسسة، عن الشعور بالامتنان ودوره في تخطي الصعوبات النفسية والحياتية المتعلقة بالمرض. وقامت المحاربات بكتابة والتعبير عن اختياراتهم لمن يرغبون في التعبير للامتنان لهم، حيث ذكر الكثير منهن امتنانهن للمرض نفسه لأنه غير حياتهن.

وقدمت المؤسسة المصرية لكل المحاربات المشاركات إسورة التوعية بمرض الليمفاديما لارتدائها في اليد نحو الجهة المصابة بسرطان الثدي وذلك لتوعية المجتمع بعدم التعامل مع هذه اليد في حالة حدوث أي حادث أو دخول مريضة سرطان الثدي للمستشفى حتى لا تصاب بالتورمات والالتهابات.