شقيقة أحمد زكي تهاجم نقيب الممثلين: لم يفِ بوعده وضيع مقتنيات «الإمبراطور»

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قالت منى عطية شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي، إن مقتنيات الفنان أحمد زكي لا يعلمون عنها شئ، وأن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي أهمل في حق هذه المقتنيات، رغم وعده لها على المقابر في وقت دفن هيثم أحمد زكي، أن هذه المقتنيات أصبحت ملكا للشعب المصري، وأنه سوف يضعها في متحف أو مكان يليق بتاريخ الفنان الكبير، لكنه لم يفي بهذا الوعد، ولم يعد يرد على اتصالاتنا، وهو أحد المسئولين عن ضياع هذه المقتنيات.

وأضافت منى عطية في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، إن أسرة أحمد زكي تتعرض لتجاهل متعمد من قبل نقابة الممثلين ووزارة الثقافة، وكذلك رامي بركات شقيق هيثم من الأم، وتعرضوا لظلم من نقيب الممثلين في يوم وفاة هيثم، حيث أدلي بتصريحات صحفية للتليفزيون في يوم الوفاة أن أسرة أحمد زكي لم يحضروا لإستلام الجثمان، وأوضحت: «إحنا كنا في الطريق إلى القاهرة، لأننا مقيمين في الشرقية، ولم نعلم بخبر الوفاة الإ بعدها بساعتين، وفور علمنا ذهبنا إلى القاهرة بسرعة جنونية وكدنا أن نتعرض لحادث على الطريق.

وتابعت: «رامي بركات شقيق هيثم من الأم، لكنه ليس له أي صلة قرابة بالفنان أحمد ذكي كي يقتحم شقته ويأخذ مقتنيات منها مثل خنجره الذهبي، ساعاته وأقمصانه وغيرها، كما أن محامية السابق الذي يدعي «بلال» ليس له أي صفة لكي يخرج على شاشات التليفزيون ويقرأ رسائل خاصة بأحمد زكي على الهواء، فضلا عن أنه طالبنا بمبلغ مادي مقابل إنه نضف هذه المقتنيات وقال لنا (أنا عايز مقابل تنظيفي لها)».

وأشارت: «نحن لم نطالب بميراث، ولا يلزمنا جنيه واحد، كل ما نريده هو الحفاظ على مقتنيات شقيقي، ووضعها في المكان الذي يليق بتاريخه الكبير بمعرفتنا وبحضورنا، ولا يتم العبث بها بهذه الطريقة المهينة، حيث أن شقته بالمهندسين مبعثرة، وملابسه ملقاه على الأرض.

وأكدت: «تحتوي مقتنيات أحمد زكي على رسائل وأشياء خاصة بالعائلة، ولا يصح أن يتم الإطلاع عليها من قبل الغرباء، ورامي بركات لم يحترمنا ولم يتواصل معنا، وأعتبر نفسه أنه الوحيد صاحب الحق في التصرف في مقتنيات الإمبراطور».

وأشارت أن جهات خارجية «رفضت الافصاح عنها» عرضت مبلغ 3 مليون دولار على رامي بركات مقابل الإستغناء عن هذه المقتنيات، قائلة: «ما أدراني أن المقتنيات الآن كاملة ولم يتم بيع شئ منها».

وأوضحت: «والد رامي بركات وعدنا في مداخلة على التليفزيون أن كل المقتنيات هترجع وتتحط في متحف بإسم الفنان الكبير، ولكن كل الوعود سواء منه أو من نقيب الممثلين لم تنفذ».

وأكدت منى عطية أنها تقدمت بدعوى قضائية للمطالبة بحفظ مقتنيات أحمد زكي في متحف أو مكان خاص بوزارة الثقافة، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي لترى مقتنيات شقيقها تضيع أما أعينها.

وتواصلت «المصري اليوم» مع الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين للرد فقال «معنديش رد على الكلام دة».