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«القومية للأمراض المزمنة»: ارتفاع أعداد المصابين بالسكري لـ 17 مليونًا في 2045

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«القومية للأمراض المزمنة»: ارتفاع أعداد المصابين بالسكري لـ 17 مليونًا في 2045 «القومية للأمراض المزمنة»: ارتفاع أعداد المصابين بالسكري لـ 17 مليونًا في 2045

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قال الدكتور هشام الحفناوي، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الأمراض المزمنة التابعة لوزارة الصحة، وعميد معهد السكر الأسبق، إن مرض السكر من الأمراض المنتشرة بشدة في ، مشيرا إلى أن مصر تقع في المرتبة التاسعة عالميا في أعداد المصابين بالسكر بنحو 9 مليون مصاب، 90% منهم من النوع الثاني، متوقعا زيادة هذه الأعداد في 2045 إلى 17 مليون لتصبح مصر المرتبة السابعة عالميا في معدلات الإصابة بمرض السكر.

وأكد العميد الأسبق لمعهد السكر، أن مصر أصبحت تمتلك أدوية حديثة أحدثت نقلة في علاج مرضى السكري من النوع الثاني، والتي تخفض مستويات السكر عن طريق الكلى، أي طرد السكر عن طريق البول بدلا من ارتفاعه في الدم، دون وجود علاقة بـ«البنكرياس» لاحتوائه على المادتين الفعالتين «إمباجليفلوزين» و«ميتفورمين» ممتد المفعول، مشيرا إلى أن الأبحاث العالمية تؤكد أن هذه الأدوية تحمي القلب وتقلل حدوث أمراض شرايين القلب، وتقلل دخول المريض للمستشفى بسبب فشل القلب، مشيرا أن تصنيع هذه الأدوية داخل المصانع الوطنية المصرية يضمن وصول العلاج للمرضى بسعر مناسب وتواجده في الأسواق باستمرار.

من جانبه، قال الدكتور خالد الحديدي، أستاذ ورئيس قسم الباطنة وأمراض السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة بني سويف، إن الجيل الجديد من أدوية السكر من النوع الثاني التي أتيحت في مصر مؤخرا، مفيدة جداً لمرضى السكر المصابين بارتفاع ضغط الدم حيث يساعد في تقليله، كما أنه مفيد للغاية لمرضى السكر ممن لديهم وزن زائد لأنه يقلل الوزن بصورة ملحوظة.

وأوضح الحديدي، أن الدواء الجديد يُهرب جلوكوز الدم في البول دون أن يكون له تأثير على البنكرياس، موضحاً أنه لا يوجد أدوية مصرية بقرص واحد يوميا ممتد المفعول تعمل على خفض مستويات السكر عبر الكلى سواه، متوقعا أن يستفيد مرضى السكر من هذا الدواء للغاية، خصوصاً أنه يُطرح في الأسواق بسعر مناسب، وأرخص كثيراً من أدوية أخرى.

المصرى اليوم

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