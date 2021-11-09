نقيب الممثلين : يجب أن نعتبر رحلة نجاح إلهام شاهين مثالا يقتدي به طلاب المعهد

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قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إنه يجب أن نعتبر رحلة نجاح إلهام شاهين أكاديميًا مثالا يجب أن يقتدي بها طلاب المعهد.

وأضاف «زكي» خلال ندوة توقيع كتاب «المتمردة» للكاتب جمال عبدالناصر، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: «أعتبر أن الجمهور مظلوم، وأننا قعدنا لفترات نقدم وجبات وحشة، ولكن حاليًا هناك تجربة الملك لير، والتي أجمع حولها الجمهور، مستشهدًا بالقطاع الخاص الذي بدأ يأخذ العروض المسرحية ويعيد تقديمها».

وتابع، إن المعهد حدثت به متغيرات حتى حجم العمل، موجهًا حديثه لإلهام شاهين: «أنتي كنتي الطالبة الوحيدة أو اثنين يحترفون، دلوقتي احنا بنبني مهرجانات كثيرة علشان نسوق للطلبة ونعطيها فرص عمل«.

وطالب «أشرف»: بعمل توازن بين الدراسة الأكاديمية والعمل الاحترافي، لافتًا أنهم حاليًا جميعهم متعاونين مع الطلبة، وبنفرح أن الطلبة تعمل، فلدينا مسئولية أن نقوم بتشغيل الطالب فلدينا مسئولية أن هذا الطالب يجب أن يدرس وليس كل الأساتذة نستطيع التحكم بهم فهناك المرن وأخرون لا«.

وواصل «زكي»: «إن المعهد أصبح خلال الفترة الأخيرة يستطيع أن يكنون أكثر مرونة ويجب أن يكتمل هذا بمساعدة الطلاب».

وأستكمل: «نفتخر أن إلهام شاهين نجمة أكاديمية، لافتًا أننا ليس لدينا نجوم صف أول أكاديميين خاصة من العنصر النسائي، وأن «إلهام» حققت توازن بين نجومية السينما والتليفزيون والمسرح، مشيرًا إلى أنه تعاون معها في عملين «المصيدة»، و«خشب الورد».