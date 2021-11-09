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تحل اليوم ذكرى أعتزال «الفيل الإيفواري» ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق، والذي أعلن أعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت لمدة 20 عامًا يوم 9 نوفمبر 2018.

ويعد «الفيل الإيفواري» أحد أساطير الكرة الأفريقية على مر التاريخ برحلة عطاء في الملاعب الأوروبية منذ عمر الـ18 عام، ومع منتخب بلاده منذ عام 2006 حتى أعلن إعتزاله رسميًا.

وفي التقرير التالي نستعرض معكم أهم محطات «الفيل دروجبا» في الملاعب:

مسيرته مع الأندية

بدأ دروجبا مسيرته في نادي لومان الفرنسي في الدرجة الثانية، عندما كان في عامه الـ 18، ثم انتقل إلى نادي جانجون ليلعب في الدرجة الاولى وذلك عند بلوغه الـ 23، وسجل 17 هدفًا.

وفي عام 2003، أنتقل الفيل الإيفواري إلى نادي مارسيليا الفرنسي، مقابل 3.3 مليون جنيه استرليني، سجل مع الفريق 19 هدفًا، وقادهم إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.

وفي العام التالي انتقل دروجبا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، ليكتب التاريخ هناك لمدة 9 مواسم، وذلك بصفقة بلغت قيمتها 24 مليون جنيه استرليني، وأصبح مهاجم الفريق الأساسي مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، وقاد تشيلسي للحصول على لقب الدوري بعد غياب 50 عامًا.

توج دروجبا في فترته الأولى مع تشيلسي بـ 3 مرات بالدوري الإنجليزي، ومرتين كأس المحترفين، وكأس الأتحاد الإنجليزي في 4 مناسبات، ولقب وحيد لدوري أبطال أوروبا، ولعب مع البلوز 381 مباراة، سجل خلالهم 164 هدف.

ثم رحل دروجبا إلى نادي جالاتا سراي التركي، لمدة موسمين، توج معهم بالدوري التركي والكأس لمرة واحدة، ولعب مع النادي التركي 53 مباراة أحرز خلالهم 20 هدفًا.

ثم عاد لتشيلسي في فترة ثانية عام 2014، ولعب مع البلوز لمدة موسم واحد فقط، وأعلن يوم 24 مايو 2015 أخر مباراة له مع تشيلسي وكانت أمام سندرلاند .

وكان دروجبا هو الهداف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي برصيد 104 هدف، حتى تخطاه المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ليصبح هو الهداف التاريخي برصيد 107 هدف.

وأنتقل «الفيل الإيفواري» إلى الدوري الأمريكي، ليصبح لاعبًا في صفوف فريق مونتريال أمباكت، أستمر معهم موسمين، لعب 41 مباراة، أحرز خلالهم 23 هدفًا.

مسيرته مع المنتخب الإيفواري

لعب دروجبا مع منتخب كوت ديفوار في الأعوام من 2002 حتى 2014، أصبح دروجبا قائد المنتخب الإيفواري عام 2006، وهو الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 65 هدف، ولعب معهم 105 مباراة.

ساهم دروجبا في تأهل ساحل العاج إلى كأس العالم لعام 2006 في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخ بلاده.

وقاد منتخب بلاده لنهائي كأس الأمم الإفريقية لعامي 2006، 2012، وخسر النهائيين.

ويوم 8 أغسطس 2014، أعلن الإيفواري إعتزاله اللعب دوليًا.

أرقام حققها دروجبا

دروجبا هو رابع هدافي تشيلسي عبر التاريخ برصيد 164 هدف.

دروجبا أكثر من سجل في نهائيات كأس الإتحاد الإنجليزي برصيد 4 أهداف

دروجبا أكثر من سجل في نهائيات كأس رابطة المحترفين برصيد 4 أهداف

ونشرت صفحة تشيلسي الرسمية عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» صورة لذكرى إعتزاله وكتبت:«في مثل هذا اليوم ودعت الملاعب أحد أساطير القارة السمراء- الفيل الذهبي الإيفواري محقق الألقاب الزرقاء، بطولات وإنجازات أحرزناها لا يمُكن أن تُنسى رفقة دروجبا».