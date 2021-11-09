بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها

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تحت مسمى "في قبضة رجال الأمن" وينوه بجهوده في ضبط المخالفين

نشر الأمن العام مقطع الفيديو تحت مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن و10 مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا حوادث جرائم تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، حيث بلغت قيمة المسروقات 1.704.846 ريال.

وأورد المقطع القبضَ على 3 مواطنين في جازان ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية، وأورد كذلك القبض على مواطنين في جدة قاما بمشاجرة جماعية، حيث ضُبط بحوزة أحدهما على سلاح ناري.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في مكة المكرمة قاما بسرقة 3 مركبات واستخدامها في سرقة معدات وكيابل كهربائية من منازل تحت الإنشاء.

واشتمل المقطع كذلك القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمين من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية في مكة المكرمة ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأشار مقطع الفيديو إلى القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية متغيب عن العمل في المدينة المنورة قام بجمع الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 266.285 ريالاً مجهولة المصدر.