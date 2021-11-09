اكتشفها متطوع : العثور على مخلفات معركة رومانية في سويسرا

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تم اكتشاف المئات من القطع الأثرية المتناثرة في موقع معركة روماني في سويسرا، وذلك بفضل الإصرار الذي أبداه أحد هواة التنقيب عن الآثار .

وتمكن لوكاس شميد، متطوع جمعية محلية للتنقيب عن الآثار، من الكشف عن هذه الآثار باستخدام جهاز الكشف عن المعادن في منطقة تقع في زاوية جنوبية شرقية نائية لسويسرا، بالقرب من مضيق «كراب سيس» الرابط بين مدينتي «تيفينكاستيل» و«كونتر»، حسب تقرير تقرير لموقع سويس إنفو اليوم الثلاثاء .

ومن المفترض أن تكون القطع الأثرية المكتشفة، والتي تضم خنجرا وأحجار مقلاع في حالة جيدة وعملات معدنية ومسامير وجزء من الدرع، في حالة جيدة والتي تر كت في ساحة المعركة بعد اشتباك بين الجنود الرومان وأفراد قبيلة محلية خمسة عشر عاما قبل الميلاد تقريبا.

وقال التقرير إن اكتشاف قطع أثرية ومخلفات أخرى في نفس الموقع في وقت سابق، لكن كان ينظر إليه على أنه صار خاليا من أي قطع أثرية بعد عمليات المسح السابقة التي أجريت فيه.

وأشار التقرير إلى أن معركة دارت بين قوات رومانية وقبيلة محلية بالقرب من بلدة «كونتر» فيما يعرف الآن بكانتون غراوبوندن.

وقال أستاذ علم الآثار الرومانية الإقليمية في جامعة بازل بيتر شفارتز: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على بقايا من موقع معركة روماني في سويسرا»، مضيفا: «يبدو أن الرومان هاجموا أعداءهم في جانب من الوادي ثم اقتادوهم عبر نهر إلى الجانب الآخر، قبل أن يهاجموا مرة أخرى».

وأعرب «شفارتز» عن اعتقاده أن ما يصل إلى ألف وخمسمئة جندي شاركوا في المعركة، مما يجعلها مناوشة صغيرة إلى حد ما مقارنة بساحات القتال الرومانية الأخرى في أوروبا.

و تقدم العملات المعدنية ونوعية مسامير الأحذية التي تم العثور عليها دليلا قاطعا على الفترة الزمنية التي دارت فيها المعركة، حيث يأمل الفريق في تحديد التاريخ بدقة أكبر، فهو يرجح ربطه بمرسوم معروف صادر عن الإمبراطور الروماني أغسطس قيصر، المولود في 23 سبتمبر سنة 63 قبل الميلاد وتوفي في 19 أغسطس سنة 14 للميلاد، والذي يقضي بإخضاع المنطقة للسيطرة الرومانية في عام 15 قبل الميلاد.

ومن المقرر أن تستمر أعمال التنقيب في المنطقة، تحت إشراف وتنظيم جامعة بازل جنبا إلى جنب مع السلطات المحلية في الكانتون والسلطات الفدرالية.

في حين أكد التقرير أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف أي مواقع لمقابر ولا يعرف عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في المعركة.

يٌذكر أن القبائل الريطية احتلت جبال الألب الشرقية وقت المعركة، بما في ذلك أجزاء من النمسا وإيطاليا الحديثة. واحتل الرومان المنطقة وأطلقوا عليها هذا الاسم تحت حكم الامبراطور أغسطس.