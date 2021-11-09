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التحالف العربي: مقتل 110 حوثيين بغارات استهدفت محيط مأرب

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التحالف العربي: مقتل 110 حوثيين بغارات استهدفت محيط مأرب التحالف العربي: مقتل 110 حوثيين بغارات استهدفت محيط مأرب

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أعلن التحالف العربي بقيادة مقتل أكثر من 110 حوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بغارات للتحالف طالت محيط مأرب شمالي اليمن.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إنه قام بتنفيذ 30 عملية استهدفت آليات الحوثيين وعناصرهم في الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأدت هذه الغارات إلى تدمير 22 من الآليات العسكرية وموقع تخزين أسلحة وذخائر والقضاء على 110 حوثيين.

واستهدفت الغارات منطقة صرواح في غرب مأرب ومحافظة الجوف القريبة من مأرب في شمال اليمن.

ويعلن التحالف يوميا منذ نحو شهر تقريبا، عن غارات جوية لوقف تقدم الحوثيين وقد أدت هذه الغارات إلى مقتل نحو 3200 مقاتل.

المصرى اليوم

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