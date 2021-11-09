أخبار عاجلة

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف -
جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها

Print
بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها .. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها
تحت مسمى "في قبضة رجال الأمن" وينوه بجهوده في ضبط المخالفين

بالفيديو.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم التي أطاح بمرتكبيها

نشر الأمن العام مقطع الفيديو تحت مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن و10 مقيمين من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، حيث بلغت قيمة المسروقات 1.704.846 ريال.

وأورد المقطع القبضَ على 3 مواطنين في جازان ظهروا في مقطع في مشاجرة جماعية داخل أحد المحال التجارية، وأورد كذلك القبض على مواطنين في جدة قاما بمشاجرة جماعية، حيث ضُبط بحوزة أحدهما على سلاح ناري.

وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في مكة المكرمة قاما بسرقة 3 مركبات واستخدامها في سرقة معدات وكيابل كهربائية من منازل تحت الإنشاء.

واشتمل المقطع كذلك القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيمين من الجنسيتين الفلسطينية واليمنية في مكة المكرمة ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن والسطو على سكن عمالة ومحال تجارية وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وأشار مقطع الفيديو إلى القبض على مقيم مخالف لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية متغيب عن العمل في المدينة المنورة قام بجمع الأموال وتهريبها إلى خارج المملكة، حيث عُثر بحوزته على مبلغ 266.285 ريالاً مجهولة المصدر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كراتين غذائية وبطاطين وفرن عيش متحرك لإغاثة أهالي أسوان (فيديو)

كراتين غذائية وبطاطين وفرن عيش متحرك لإغاثة أهالي أسوان (فيديو)

محافظ البحر الأحمر: تجميع 9 ملايين متر مكعب من المياه السيول خلال 72 ساعة (فيديو)

محافظ البحر الأحمر: تجميع 9 ملايين متر مكعب من المياه السيول خلال 72 ساعة (فيديو)

أوعى الملبن.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بفيديو لحلقة «بصراحه» بمشاركة ماجد المصري

أوعى الملبن.. سمية الخشاب تشارك جمهورها بفيديو لحلقة «بصراحه» بمشاركة ماجد المصري

إحالة شابين للمفتي وتحديد 8 يناير للحكم على 3 آخرين في اتهامهم بقتل 3 أطفال لسرقة التوك توك «فيديو»

إحالة شابين للمفتي وتحديد 8 يناير للحكم على 3 آخرين في اتهامهم بقتل 3 أطفال لسرقة التوك توك «فيديو»