أخبار عاجلة

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف -
جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سفراء «الترويكا» يجتمعون بالبرهان ويطالبون بعودة حمدوك إلى منصبه

Print
سفراء «الترويكا» يجتمعون بالبرهان ويطالبون بعودة حمدوك إلى منصبه سفراء «الترويكا» يجتمعون بالبرهان ويطالبون بعودة حمدوك إلى منصبه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الثلاثاء، قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان بـ«إعادة الانتقال الديمقراطي إلى مساره الصحيح»، وعودة عبدالله حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء.

واجتمع سفراء الدول الثلاث (الترويكا) مع البرهان، حيث طالبوه بـ«ضرورة إعادة الوثيقة الدستورية وعودة حمدوك إلى منصبه، كأساس للمباحثات حول كيفية تحقيق شراكة مدنية عسكرية، وحكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس بصدق تطلعات الشعب السوداني».

وحذر السفراء البرهان في بيان من «الإجراءات الأحادثة»، في إشارة إلى إطاحة الجيش حكومة حمدوك قبل أسابيع.

وحثت واشنطن ولندن وأوسلو على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضي، ورفع حالة الطوارئ، وإنها العنف ضد المتظاهرين السلميين، كخطوات أساسية نحو استئناف الانتقال الديمقراطي في السودان.

وقالت الدول الثلاث إن تنفيذ المطالب التي نقلتها للبرهان “من شأنه أن يعكس تعهدا بالبقاء على المسار الصحيح نحو انتخابات حرة ونزيهة في الفترة الانتقالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة

جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير