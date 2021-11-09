العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

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يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

كريستوبال رينسو رسام من الأرجنتين

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

راؤول بيحب ماريا

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

سيلفى بورتريه

كريستوبال رينسو رسام من الأرجنتين

سلك الماوس

حرب إعلامية

بطل الجمباز فى المترو

رياضة صيد النجوم

قناع القطة

مكياج رائدة الفضاء

قذف إعلامى