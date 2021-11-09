أخبار عاجلة

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف -
جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

Print
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتبر الكاريكاتير من أسلحة الصحافة منذ نشأتها، إذ ينقل الأحداث بأسلوب ساخر ومختلف عما تعبر عنه الأقلام والصور.

كريستوبال رينسو رسام من الأرجنتين

ننشر فى هذه الصفحة يوميًا مجموعة من الرسومات الساخرة، من مختلف دول العالم.

راؤول بيحب ماريا

ونلقى الضوء على أبرزها والتى أحدثت تأثيرًا على مدار الأسبوع.

سيلفى بورتريه

كريستوبال رينسو رسام من الأرجنتين

سلك الماوس
حرب إعلامية
بطل الجمباز فى المترو
صيد النجوم
قناع القطة
مكياج رائدة الفضاء
قذف إعلامى
شاطر ومشطور وبينهما 500 يورو

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تحرك جديد من وزير الرياضة لتنفيذ حكم مرتضي منصور.. والأخيريشترط لجنة ثلاثية

تحرك جديد من وزير الرياضة لتنفيذ حكم مرتضي منصور.. والأخيريشترط لجنة ثلاثية

«رياضة النواب» تدعو وزير الشباب والمديريات للحضور لوضع استراتيجية تطوير مراكز الشباب

«رياضة النواب» تدعو وزير الشباب والمديريات للحضور لوضع استراتيجية تطوير مراكز الشباب

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي

مساعد وزير الرياضة: لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل

مساعد وزير الرياضة: لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل