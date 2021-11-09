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أحالت النيابة العامة بقسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية، الثلاثاء، المتهم بخطف شقيقته ومحاولة تصويرها عارية مع صديقة لإجبارها على التنازل عن حقها في الميراث والمعروفة إعلاميا «بفتاة المنصورة» إلى محكمة جنايات المنصورة، ووجهت النيابة العامة للأخ وصديقه 5 اتهامات هي الخطف وهتك العرض والسرقة والاحتجاز وحيازة أدوات الجريمة.

وجاء بقرار الإحالة في القضية رقم 15990 لسنة 2021 جنايات قسم اول المنصورة والمقيدة برقم 2565 لسنة 2021 كلى جنوب المنصورة، أن المتهم الأول «م.ا.ع»، 21 سنة، متعهد توزيع طيور، محبوس، والثاني «م.أ.م.ص»، 21 سنة، شيف، محبوس، أنهما في يوم 27/9/2021، خطفا المجنى عليها «إ.ا.ع»، عن طريق التحايل والاكراه، بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها فتمكنا من اقتيادها بداخل سيارة، وما أن فطنت لشركهما تعديا عليها بالضرب بالأيدى وأوثقا يديها وكمما فاهها بلاصق وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إقصائها إلى عدة أماكن قصية وبعيدا عن ذويها وأعين الرقباء ليتمما الجرائم محل الاتهامات اللاحقة.

واقترنت تلك الجريمة بجناية هتك عرض المجنى عليها، وذلك لأنهما في ذات المكان وفى رابطة زمنية واحدة هتكا عرض المجنى عليها، حال كون الأول ممن له سلطة عليها بالضرب بالأيدي، وأوثقا أيديها وكمما فاهها بلاصق، فخارت قوتها ووهنت مقاومتها ودانت طيعا لبطشهما حال تواجد الثانى للشد من أزره، عارضين عِرضها المنتهك لأعين الكافة وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليها، بأن ارتكنا إلى الأفعال القصرية بالاتهامين الأول والثانى وترك ذلك أثر إصابات بجسدها والموصوفة بالتقرير الطبى المرفق.

كما احتجز المتهمان المجنى عليها بداخل السيارة بدون أمر أحد الحكام المختصين وغير الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك وعذباها بالتعذيبات البدنية، وترك ذلك أثر اصابة بجسدها والموصوفة بالتقرير الطبى المرفق، واتخذا من السيارة ومكان تواجدهما محلا لإقصائها، وحازا وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدى على الأشخاص وقيد بلاستيكى ولاصق دون أن يكون لحيازتهما أو إحرازهما مصوغ قانوني.

وأكدت تحريات المباحث وشهود الواقعة من المواطنين الذين أنقذوا الفتاة من يد شقيقها وصديقة صحة الواقعة وملابساتها، كما قدمت إحدى الشاهدات حقيبة بها أوراق وأموال تخص المجني عليها وأكدت أن المتهم الثانى أحضرها لها وأكد لها أن المتهم الأول ضرب شقيقته واستولى عليها فأبلغت الشرطة وسلمتها.

وقالت الدكتورة إسراء، المجنى عليها، في بث مباشر لـ«المصري اليوم»: «توفي والدي وعكفت على تربية شقيقى الأصغر منى وهم أطفال صغار ولكن عندما بلغوا السن القانونية أرادوا الاستيلاء على ميراثى كله وحرمانى من حقوقى الشرعية، وعندما رفضت بدأوا في الاعتداء على بالضرب والإهانات والطرد، ويوم الواقعة جاء أخي لي وطلب أن أذهب معه لعمل توكيل لي لأخذ ميراثي كله فوافقت، وفوجئت أنه حضر بسيارة وبها شخص وأخبرني بأنه صديقه، وأن السيارة خاصة بشغله، وفي الطريق تجاذب معي الحديث عن بيته وأسرته، وهو ما لم أتعود منه عليه، وخلال حديثنا بدأ السائق التحرك بناحية طريق المنصورة الدائري وطلب شقيقي منه البحث عن مكان خال من أجل قضاء حاجته، وطلبت منه أن يجري تحليل سكر حتى يتم علاجه إذا كان مريضا».

وأضافت وهى تبكى: «توقف السائق في مكان متطرف ونزل شقيقى من السيارة ثم نادى على السائق وأنا لم أظن أن هناك أي غدر حتى فوجئت بهما يهجمان عليا، من البابين الخلفيين للسيارة وقيدا يداي، بأفيز بلاستيك وكمما فمى بلاصق طبي، واستوليا على الذهب الذي ألبسه في يدي ورقبتي، وطالبنى شقيقى بالتوقيع على أوراق بالتنازل عن ميراثى فرفضت وحاولت الصراخ وفتح الباب لإلقاء نفسى».

وانهارت وهى تقول: «طلب شقيقى من السائق الدخول لأى أرض زراعية وقام بخلع ملابسى السفلية وقال إنه هيصورنى ويفضحنى قائلا: والله لصورك مع صاحبي وأفضحك في الجامعة اللي انت بتشتغلي فيها. ودفعني على كنبة السيارة وطلب من صديقه اغتصابي، ولكن تمكنت من فتح الباب وألقيت رأسى خارجه وصرخت وسمعنى المارة فنزلوا للأرض فصرخ فيهم أخى: دى أختى وظبطها مع واحد علشان الناس تمشى، ولما الناس شافتنى جريت عليّ ولقيتنى مقيدة وأنقذونى وقبضوا على شقيقى ولما نزعوا اللاصق قلت لهم أنا مخطوفة فأبلغوا الشرطة».

وأضافت: «أخويا اللى ربيته والمفروض يستر عرضى كان عايز ينهش عرضى علشان يحرمنى من ميراثى، وأخويا الثانى كان على باب شقتى يحاول اختطاف طفلى لولا إنى اتصلت به وقلت له اوعى تفتح لأى حد».

وطالبت بحمايتها من شقيقها الأكبر لأنه مازال حرا طليقا وهددها بالقتل هي وطفلها وقالت: «أنا بخاف أخرج أجيب أكل لى أنا وطفلى ومش بأعرف أنام من الرعب».

وترجع وقائع القضية إلى 27 سبتمبر الماضى حيث تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لشرطة النجدة من عدد من المواطنين بتمكنهم من إنقاذ فتاة من يد شابين اختطافها وقيداها وحاولا تجريدها من ملابسها في أحد الأراضى الزراعية بمدينة المنصورة، وتمكن المواطنون من ضبط أحد الشابين.

انتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد شبانة رئيس مباحث قسم أول المنصورة وعدد من الضباط لمكان البلاغ، وتبين وجود شابة مقيدة اليدين ومجردة من ملابسها السفلية وبها آثار ضرب وتمزق في ملابسها العلوية وتم القبض على الشاب الذي احتجزه المواطنون، وتبين أنه شقيقها الأصغر واختطفها لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها وعندما رفضت جردها من ملابسها السفلية لتصويرها مع الشاب الآخر لإجبارها على التوقيع أو الفضيحة.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق وتم ضبط وإحضار المتهم الثانى .