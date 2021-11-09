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وزير الصحة البريطاني: فرض لقاح كورونا على العاملين بالقطاع الصحي أو الطرد من العمل

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وزير الصحة البريطاني: فرض لقاح كورونا على العاملين بالقطاع الصحي أو الطرد من العمل وزير الصحة البريطاني: فرض لقاح كورونا على العاملين بالقطاع الصحي أو الطرد من العمل

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قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن جميع العاملين في الخطوط الأمامية في الخدمة الصحية الوطنية يجب أن يكونوا مطعمين بشكل كامل ضد كورونا، اعتبارا من 1 أبريل أو يفقدون وظائفهم.

وقال جاويد أمام البرلمان «بعد النظر في نصيحة المسؤولين وقادة NHS بما في ذلك الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، خلصت إلى أنه يجب تطعيم جميع العاملين في NHS والرعاية الاجتماعية».

يذكر أن بريطانيا تحتل المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة «دلتا» المتحورة من في الهند.

المصرى اليوم

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