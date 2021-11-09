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أعطوه علبة عصير بها مبيد حشري.. الإعدام لـ3 عاطلين قتلوا سائقا وألقوا جثته بمنطقة جبلية ()

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أعطوه علبة عصير بها مبيد حشري.. الإعدام لـ3 عاطلين قتلوا سائقا وألقوا جثته بمنطقة جبلية (فيديو) أعطوه علبة عصير بها مبيد حشري.. الإعدام لـ3 عاطلين قتلوا سائقا وألقوا جثته بمنطقة جبلية ()

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قضت محكمه جنايات بني سويف، برئاسه المستشار عماد نجدى محمد، الثلاثاء، بالإعدام شنقا على سيد محمود محمد وعرفة خميس عبدالبديع وهيثم سيد علي، عاطلين، لقيامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد عبدالكريم، سائق، عن طريق حقن علبة عصير بمبيد حشري، وإعطائها له وبعدها قاموا بكتم أنفاسه وإلقاء جثته بمنطقة جبلية بمدينة 6 أكتوبر.

كانت النيابة العامة في 1 يونيو 2020، قد وجهت تهمة القتل العمد إلى المتهمين بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا مخططا إجراميا فيما بينهم عن طريق شراء مادة سامة وإعطائها له في علبه عصير، فخر مغشيا عليها، وقاموا بالإجهاز عليه وكتموا نفسه بقطعة قماش حتى تأكدوا من وفاته وتوجهوا لمنطقة جبلية وقاموا بإلقاء جثته وسرقوا مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه وهاتف محمول مملوك للمجني عليه.

المصرى اليوم

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