مقتل امرأة وزوجها وطفليهما في انفجار سيارة مفخخة بعدن
وصل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يرافقه وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء، وذلك في أول زيارة...
السكك الحديدية في مصر تكشف أسباب اصطدام قطار ركاب محرم بك الضبعة
كشفت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، عن أسباب اصطدام قطار ركاب «محرم بك/ الضبعة» بلودر (شيول) من دون أرقام من...
أفادت وسائل إعلامية كويتية، أن نيابة الأموال العامة تحقق في قضية غسل أموال وتمويل إرهاب متهم فيها 12 شخصًا، منهم 8 كويتيين و4 أجانب...
تشير النتائج الأولية للانتخابات العامة في جمهورية نيكاراغوا، أكبر دول أمريكا الوسطى، إلى أن الرئيس الحالي دانيال أورتيغا قد فاز...
بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الإثنين، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد.ويعد...
كشف تقرير حديث لشبكة السورية حقوق الإنسان، أن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في...