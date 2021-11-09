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مقتل امرأة وزوجها وطفليهما في انفجار سيارة مفخخة بعدن

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تفاصيل زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سورية

وصل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يرافقه وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء، وذلك في أول زيارة...

1981db5269.jpgأبها :الوطن
9ddfb6e990.jpg04 ربيع الثاني 1443 هـ

السكك الحديدية في تكشف أسباب اصطدام قطار ركاب محرم بك الضبعة

كشفت هيئة السكك الحديدية، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، عن أسباب اصطدام قطار ركاب «محرم بك/ الضبعة» بلودر (شيول) من دون أرقام من...

icon-byline.pngالقاهرة: الوكالات
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

الكويت تحيل المتهمين بتمويل حزب الله إلى النيابة

أفادت وسائل إعلامية كويتية، أن نيابة الأموال العامة تحقق في قضية غسل أموال وتمويل إرهاب متهم فيها 12 شخصًا، منهم 8 كويتيين و4 أجانب...

icon-byline.pngالكويت: الوكالات
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

أورتيجا يشدد قبضته على السلطة

تشير النتائج الأولية للانتخابات العامة في جمهورية نيكاراغوا، أكبر دول أمريكا الوسطى، إلى أن الرئيس الحالي دانيال أورتيغا قد فاز...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png04 ربيع الثاني 1443 هـ

هل ستحرم المادة 12 الدبيبة من سباق الرئاسة

بدأت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الإثنين، تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في البلاد.ويعد...

icon-byline.pngطرابلس: الوكالات
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1443 هـ

الألغام والقوى المتعددة تعقد عملية توثيق ضحايا سورية

كشف تقرير حديث لشبكة السورية حقوق الإنسان، أن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في...

icon-byline.pngدمشق: الوكالات
icon-clock.png03 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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