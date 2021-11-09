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أمين الطائف يستعرض "مؤشرات الأداء" لتحديات التشوهات البصرية

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خلال اجتماعه مع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات ومديري الإدارات

أمين الطائف يستعرض

اجتمع أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، مع وكلاء الأمانة ورؤساء البلديات المرتبطة والفرعية ومديري الإدارات ذات الاختصاص، بقاعة الاجتماعات بالنسيم.

جاء ذلك لبحث سير الإنجاز بمشروعات تحسين المشهد الحضري والقضاء على المشوهات البصرية بالطائف والمناطق التابعة والضواحي.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء والإنجاز بالمشروعات وبحث التحديات والمنجزات، والتعاون المشترك بين ممثلي الأمانة والجهات ذات الاختصاص لتسريع الإنجاز.

وشدد أمين الطائف على أن الأمانة الفرق الميدانية تعمل وفق خطط يتم متابعتها بشكل مستمر لرفع مستوى معالجة أشكال التشوه البصري والقضاء على الظواهر السلبية المتسببة في تشويه المظهر العام.

وأشار إلى أن الأمانة اعتمدت معايير رئيسية بمشروعات التحسين تشمل الفترة الزمنية، وجودة التنفيذ، وعدم تكرار شكل التشوه مرة أخرى في كل المواقع.

وأوضح الدكتور أحمد القثامي أهمية تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المبادرة للارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على الممتلكات العامة من خلال تفعيل حملة (صور_وارسل) والإبلاغ عن الملاحظات وتصويرها وإرسالها عبر تطبيق "بلدي"، واستمرار الجهود المبذولة لتحقيق الغايات المرجوة من المبادرة.

أمين الطائف يستعرض

أمين الطائف يستعرض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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