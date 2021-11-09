«موديز» تتوقع حصول البحرين على مزيد من التمويل من الحلفاء الخليجيين

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قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، الثلاثاء، إنها تتوقع حصول البحرين على مزيد من التمويل من حلفائها الخليجيين.

وتلقت البحرين حزمة إنقاذ بـ10 مليارات دولار في 2018 من السعودية والكويت والإمارات، لكن في سبتمبر، تأجل لعامين خطط لضبط ميزانيتها بعد أزمة فيروس كورونا التي أجهدت ماليتها.

وأوضحت «موديز»، في تقرير: «بالنسبة للبحرين.. لا تزال هناك ضبابية تكتنف توقيت وحجم الحزمة المالية المعززة لتخفيف مخاطر السيولة، وما زلنا نتوقع أن يأتي التمويل في نهاية المطاف لأن الاحتياجات المالية للبلاد ضئيلة مقابل قدرة شركائها على تقديم الدعم».