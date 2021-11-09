يضم 366 منفذًا لتدخله الشمس طوال أيام السنة.. «قصر فانوس» بالمنيا تحفة معمارية على الطرازين الفرعونى والإيطالى

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يعد قصر فانوس، فى قرية قفادة، مركز مغاغة، شمال المنيا، أحد القصور الأثرية النادرة فى صعيد مصر، فقد صمم القصر على طراز يجمع بين الفرعونى

والإيطالى، ويضم القصر 366 منفذًا ما بين شبابك وأبواب ومنافذ بعدد أيام السنة، لتكون مسقطا لشعاع الشمس.

أقيم القصر عام 1910 ميلادية، على مساحة 2540 مترا، ويضم دورا أرضيا، وآخر علويا، وتتوسط القصر ساحة تطل عليها جميع الغرف، و4 أجنحة؛ منها الجناح الرئيسى لاستقبال الزائرين، وغرف تضم أبواب وشبابيك ذات ارتفاعات عالية، فيما يتجمل مدخل القصر بأسدين على جانبى مدخله الرئيسى، وغرف خارجية للخدم والتليفون والخفراء، ويجاوره كنيسة السيدة العذراء، التى تم تأسيسها تزامنا مع بناء القصر عام 1910.

قصر فانوس

وما زال القصر يحتوى على ممتلكاته من مقاعد وآسرة ومكاتب وتليفون صاحبه ولوحات وصور تذكارية وضعت على جوانب جدرانه، كما احتفظ القصر بغرف الخدم والخفراء وبعض الأشجار النادرة.

يقول الدكتور نسيم، حفيد فانوس، صاحب القصر: «يعد القصر من القصور التاريخية فى المحافظة»، مشيرا إلى تصويره مرات عديدة من قبل القنوات الفضائية، لافتا إلى إدراجه ضمن القصور الأثرية فى التسعينيات، وهو تحفة معمارية تتسم بالطراز الفرعونى بعدد نوافذه الـ 366 بعدد أيام السنة لتكون أشعة الشمس عمودية عليه خلال أيام السنة، كما شهد القصر استقبال رموز الدولة والمحافظة ورجال الدين المسيحى والإسلامى والنيابى.

قصر فانوس

وقد رافقنا فى جولتنا داخل القصر عيد شحاتة، حارس القصر، الذى شرح تاريخ إنشاء القصر وعدد غرفه، وكأنه مرشد سياحى.

وشرح لنا لوحة مدونا عليها تاريخ إنشاء القصر عام 1910م، ووصف لنا القصر وأسباب زيادة عدد منافذه إلى 366 بعدد أيام السنة، ليكون مسقطا لشعاع الشمس خلال أيام السنة. ويضم البهو أعمدة رخامية وحديدية تحيط بالساحة الداخلية لمسقط الأجنحة الأربعة.

ويقول الدكتور صالح الخالدى، الباحث فى مركز البحوث الزراعية، وأحد أبناء مركز مغاغة: القصر تحفة معمارية، ويجاور عطوفة قلينى باشا فى مدينة مغاغة، الذى تبرع بقصره وممتلكاته إلى وزارة التعليم والخدمات الصحية، وتم بناء القصرين فى حقبة زمنية هى (أول القرن الماض)، وما زالا يشهدان على الماضى برونقهما المعمارى من خلال الخدمات المقدمة فى جميع المجالات، مطالبا هيئة الآثار بالاهتمام بالقصور الأثرية وإعادة ترميمها.

قصر فانوس

وتعد قرية قفادة، إحدى قرى مركز مغاغة، شمال المنيا، وهى من القرى المتميزة فى الزراعة، والإنتاج الحيوانى والسمكى، وقد شهدت أحداثا وطنية وتاريخية.

ومحافظة المنيا غنية بالقصور الأثرية، التى تقع على مقربة من قصر فانوس، منها قصر الشيخ مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر الأسبق، مجدد الفلسفة الإسلامية فى العصر الحديث، وأحد الذين رفضوا لقب الباشا وفضل لقب الشيخ لإعلاء قيمة الأزهر الشريف.