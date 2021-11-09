«الفنون الجميلة» بالأقصر تتزين فى عيدها الـ«٢٥»

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رسم وحفر وطباعة ورسومات زيتية وتصميمات مطبوعة مليئة بالألوان، ونحت فى الصخر، وجداريات فى مدخل الكلية تحمل لوحات لكبار الفنانين التشكيليين: ليوناردو دافنشى، وفاطمة كالو، وفان جوخ، هكذا تحولت جنبات كلية الفنون الجميلة بالأقصر إلى خلية نحل من الطلاب المبدعين، كل ذلك استعدادًا للاحتفالية العالمية التى تستعد لها الكلية منتصف ديسمبر المقبل بمناسبة مرور ٢٥ سنة على إنشائها.

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

وقال الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، إن الكلية تعمل من خلال مجموعة من المحاور، منها معرض دولى يضم ١٠٠٠ فنان حول العالم «أون لاين» من خلال البرامج التكنولوجية الحديثة فى التواصل، وكذلك معرض بقاعة الكلية بمشاركة فنانين من خريجيها وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومجموعة من الأساتذة الذين ساهموا فى الكلية خلال السنوات الماضية.

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

وأضاف أن هذا المعرض سيكون له كتالوج خاص يضم تاريخ إنشاء الكلية والفعاليات التى تتم بجانب تنظيم ورش عمل وندوات ثقافية ودراسات نقدية عن الكلية وتاريخ إنشائها، موضحًا أن المشاركين سوف يكونون من فنانين عالميين ومصريين.

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

مؤكدًا أن الاحتفال سيأتى عقب افتتاح طريق الكباش، الذى يعد أهم طريق فى العالم من الناحية التاريخية بطول ٢٧٠٠ متر يربط بين معبد الأقصر ومجموعة معابد الكرنك، محولًا الأقصر لأكبر متحف مفتوح تتم مشاهدة التماثيل المتراصة على جانبيه، بينها ممر صخرى يسير فيه السياح لمشاهدة الحفائر والأعمال الجارية فيه، مؤكدًا استغلال هذا الحدث ليكون إضافة قوية لاحتفالية مرور ٢٥ سنة على إنشاء الكلية.

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

كلية الفنون الجميلة بالأقصر