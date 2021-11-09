«تكنولوجيا الأغذية» ينظم دورة تدريبية حول تطبيقات نظم سلامة الغذاء في «المخبوزات»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، الثلاثاء، الدورة التدريبية في مجال «تطبيق نظم سلامة الغذاء في مجال إنتاج المخبوزات»، ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يتم عقده على مدار 3 أيام الأساسيات العامة ونظم سلامة الغذاء التي يتم تطبيقها لإنتاج منتجات مخابز آمنة للحفاظ على صحة المستهلك.

وقال «عرفات»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الدورة التدريبية تتضمن عديدة تتضمن أنواع المخاطر المختلفة التي قد تتواجد أو تنشأ نتيجة التداول غير السليم للمخبوزات طوال مراحل تصنيعها من مرحلة استلام الخامات وحتى مرحلة التوزيع مروراً بمراحل التصنيع والحفظ المختلفة.

وأضاف مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أن البرنامج التدريبي يشتمل برامج المتطلبات الأولية الواجب تطبيقها عند تصنيع هذه المنتجات لتقليل التلوث إلى الحد الأدنى أو منعه كليًا، ويتطرق البرنامج أيضًا إلى كيفية تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (هاسب) لضمان انتاج منتجات آمنه للمستهلك مع التطرق لبعض برامج الصيانة والنظافة والتطهير في منشأت انتاج المخبوزات.