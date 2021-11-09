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خوان براون ينافس فييرا على تدريب الاسماعيلي

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خوان براون ينافس فييرا على تدريب الاسماعيلي خوان براون ينافس فييرا على تدريب الاسماعيلي

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دخل الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تحت 17 عامًا، دائرة المرشحين، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وعلمت «المصري اليوم» أن خوان براون، أصبح أحد المرشحين بقوة، لتولي تدريب الدراويش، في الفترة المقبلة، وذلك بعدما أشادت اللجنة الفنية برئاسة حمادة المصري، بالمدرب الأرجنتيني، خاصة أنه كانت له تجربة ناجحة من قبل مع فريق الشباب بنادي الهلال السعودي، كما أنه تولى تدريب الفريق الأول بالنادي السعودي بشكل مؤقت.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس الإسماعيلي ملف المدير الفني بشكل رسمي بعد غدٍ الخميس، حيث سيقع الاختيار على أي من الثنائي خوان براون، والبرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، والذي تم الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، ويدرس مسؤولي الدراويش، أن يتولى «براون»، قيادة الفريق الأول، بينما يتولى فييرا، رئاسة قطاع الناشئين.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة ، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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