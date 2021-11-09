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"الخيّال" يستقبل سفير خادم الحرمين في ميانمار

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"الخيّال" يستقبل سفير خادم الحرمين في ميانمار "الخيّال" يستقبل سفير خادم الحرمين في ميانمار
طلع على جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان

استقبل نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبد العزيز بن عبد الله الخيّال، في مقر الهيئة؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اتحاد ميانمار سعود بن عبد الله السبيعي، لبحث عددٍ من الموضوعات.

واطلع السفير "السبيعي" على جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد -حفظهما الله - في دعم حقوق الإنسان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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