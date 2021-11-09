«حماية البيئة» بالغردقة: نفوق حيوان عروس البحر المهدد بالانقراض كارثة بيئية

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وصف العاملون بجمعيات حماية البيئة بالغردقة، واقعة نفوق حيوان عروس البحر المهدد بالانقراض، بأنه كارثة بيئية بكل المقاييس وهذه جريمة في حق البيئة البحرية وطالبوا بفتح تحقيق ومحاسبة في هذا الصدد.

وأوضح العاملون بجمعيات حماية البيئة، في بيان، الثلاثاء، إن عرائس البحر والأحياء البحرية عامة تعد بمثابة ثروة قومية والحفاظ عليها أمر واجب للأجيال المقبلة، لافتين إلى أنه لابد من إعداد تقرير علمي حول أسباب نفوق عروس البحر.

وطالب حسن الطيب، رئيس جمعية حماية البيئة والإنقاذ، في تصريحات له، الثلاثاء، بأن تنظم دوريات من المحميات على مدار 24 ساعة لمتابعة الأحياء البحرية، نظرًا لطبيعة البحار والمحيطات، من المد والجزر، وبسببه غالبًا ما تخرج للشاطئ الدلافين والقروش والحيتان أثناء المد بحثًا عن طعام، ثم ينسحب البحر للداخل تاركًا الأحياء البحرية، ويصعُب أن تنقذ نفسها بنفسها، ونظرًا لثقل أحجامها تنفق بسبب نقص الأكسجين وضربات الشمس التي تجفف جلودهم.

وطالب رئيس جمعية الإنقاذ وحماية البيئة بفتح تحقيق عاجل مع المسؤولين في التأخر عن اكتشاف واقعة تعرض عروس البحر النافقة، مما عرضها للتعفن، كما طالب بتكوين لجنة محايدة من خبراء معهد علوم البحار ووزارة الزراعة للتحقيق بشفافية وعرضها للرأي العام ومحاسبة المقصرين.

كانت شواطئ شمال سفاجا قد شهدت نفوق عروس البحر المهدد بخطر الانقراض، وتم العثور عليها على شواطئ جزيرة توبيا.