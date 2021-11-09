كلوب: صلاح لاعب رائع ومن الطراز العالمي

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أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح هو الأفضل في العالم الأن.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بين سبورتس»، إنه لا يعرف هل يجب وضع ميسي ورونالدو جانبًا أم لا، فقد لعبوا سنوات كثيرة وقدموا مستويات رائعة، وأكد أن لا يجب أن ننسى صلاح، فهو تطور كثيرًا، وأصبح واحدًا من أفضل لاعبي العالم إن لم يكن الأفضل.

وتابع الألماني، أن صلاح لاعب من الطراز العالمي وهو لاعب رائع، ويرى ما يفعله ويؤديه في التدريبات، ويرى أنه يتمتع بعقلية متميزة، وإذا حافظ على صحته ورغبته في التميز سيتألق ويظل من بين الصفوة.

ويتصدر محمد صلاح هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف، ويحتل ليفربول المركز الرابع برصيد 22، بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

صلاح يقضي موسمه الخامس مع ليفربول بعد إنتقاله من روما.

وأعاد صلاح ليفربول إلى منصات التتويج، حيث فاز معهم بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، جميعهم في موسم 2019.