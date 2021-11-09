نجم برشلونة السابق لـ«المصري اليوم»: تشافي الأنسب لخلافة كومان.. وصلاح ليس الأفضل

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تحدث جيوفاني فان برونكهورست نجم فريق برشلونة الإسباني السابق، عن قرار تعيين أسطورة النادي الكاتلوني تشافي هيرنانديز مديرًا فنيًا للفريق خلفاً للمدرب الهولندي رونالد كومان.

استمتع الإسباني بمسيرة ناجحة للغاية في كامب نو، حيث سجل 85 هدفًا و185 تمريرة حاسمة في 767 مباراة. كما ساعد النادي في الحصول على العديد من الألقاب، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، وثمانية كؤوس سوبر إسبانية، وغيرها الكثير.

وقال برونكهورست في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» الثلاثاء: «تشافي؟ هو لاعب استثنائيًا ومدرب جيد جدًا، حقق الكثير من التطور، عندما أسمع أحاديثه، أشعر إنه شخص لا يصدق، وأتوقع نجاحه في الكامب نو برغم من صعوبة المُهمة».

أضاف: «إنه يتنفس كرة القدم، إنه شخص عاطفي، لديه كل الصفات التي يجب احترامها، إنه لدى طموح كبير في إسعاد جماهير برشلونة، يجب أن يعلم الجميع بأن تولى المهمة في الوقت الحالي ليس بالقرار السهل، لكنني اثق كثيرًا أنه يستطيع النجاح والتفوق مع البرسا».

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وواصل النجم الدولي الهولندي السابق حديثه قائلاً: «هذا أفضل خيار بالنسبة لي، أعتقد أنه سيحصل على دعم من الأنصار وموظفين النادي والرئيس خوان لابورتا يستحق ذلك، لكن يجب أولاً أن يحصل على الوقت الكافي لتحقيق طموحات وأهداف النادي والجماهير».

وبسؤاله عن ترشيح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم، أوضح برونكهورست قائلاً: «في حقيقة الأمر، لا أعتقد بأن صلاح سيفوز بتلك الجائزة هذا العام، فهناك لاعبين آخرين يتفوقون عليه، مثل ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي».

ويتمتع جيوفاني برونكهورست صاحب الـ 46 عامًا، بمسيرة رائعة مع الأندية الأوروبية، حيث سبق له اللعب في صفوف آرسنال الإنجليزي، قبل أن يُقرر الرحيل إلى برشلونة في 2003، ويُقدم مع البلوجرانا مستويات رائعة للغاية، حيث شارك في 105 مباراة واستطاع خلالها تسجيل 5 أهداف.

وكان التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق قد حسم نتيجة مباراة برشلونة ضد سيلتا فيجو مساء السبت الماضي، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم 2021-2022.