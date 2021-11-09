مهرجان البحر الأحمر السينمائي يقدّم المواهب السعودية الواعدة

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ضمن دورته الافتتاحية.. التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن باقة الأعمال الطويلة التي سيقدّمها برنامج "سينما السعودية الجديدة" ضمن دورته الافتتاحية، التي ستقام من 6 - 15 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يقدم البرنامج باقة من العروض العالمية الأولى لنخبة من المواهب الواعدة والجيل الجديد من الأصوات السعودية التي ترسم ملامح المشهد السينمائي والثقافي في المملكة، يلي كل عرض جلسة حوارية مع مخرج العمل أو المشاركين فيه، تسعى لتعريف الجمهور بهذه المواهب، والاحتفاء بهذه الإبداعات السينمائية.

وحول حضور المواهب السعودية في الدورة الافتتاحية من المهرجان، قال مدير البرنامج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محيي قاري: تقدّم الأفلام الطويلة والقصيرة في برنامج "سينما السعودية الجديدة" موجة جديدة من المخرجين والمخرجات، مستعرضة أساليب سينمائية متنوعة، من التشويق إلى الإثارة، ومن الموضوعات المجتمعية إلى العلاقات، مما يعكس تنوع المجتمع السعودي وثرائه.

وأكد "قاري" أن هذه الأفلام هي دليل على حراك سينمائي لافت، سواء في الموضوعات المطروحة، أو الزخم الإنتاجي، وهي بدايات لصناعة سينمائية شابة وواعدة، معبراً عن سعادته في الإسهام بدعمها وتقديمها أمام الجمهور في أنحاء العالم.

يُذكر أن الدورة الافتتاحية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام في جدة البلد من 6 - 15 ديسمبر 2021.