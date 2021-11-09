«السياحة» تنظم رحلات توعوية للأطفال بقصر البارون وأهرامات الجيزة وقصر محمد علي بالمنيل

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نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ثلاث رحلات توعوية لمجموعة من الفتيات والأطفال بدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم وتعريفهم بعراقة حضارة بلادهم.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة الآثار لشئون التدريب أن هذه الرحلات يتم تنظيمها ضمن سلسلة من الرحلات التوعوية والتثقيفية للشباب والأطفال بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي حيث أن رحلة قصر البارون إمبان بمصر الجديدة، تم تنظيمها لعدد ٢٥ فتاة حيث كان في استقبالهم الأستاذة بسمة سليم مدير عام قصر البارون، وتم اصطحابهم في جولة بالقصر استمعوا خلالها لشرح وافي عن مقتنيات وتاريخ بناء القصر وأعمال الترميم التي تمت به، بالإضافة إلى حضور ورشة عمل للرسم والتلوين.

وأضافت أن الفتيات أعربن خلال الزيارة عن إعجابهم بالقصر وما تم فيه من ترميم وتطوير، واصفين الرحلة بالفرصة الجيدة للتعرف على المجهودات التي تقوم بها الدولة للحفاظ على الآثار المصرية.

أما الرحلة الثانية فقد تم تنظيمها لمجموعة من الأطفال لقصر الأمير محمد على بالمنيل، حيث قامت إدارة التربية المتحفية بالقصر باصطحاب الاطفال في جولة داخل قاعات القصر وتقديم شرح لتاريخ القصر، كما قامت الأستاذة أمل عز العرب مدير العلاقات العامة لقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بالترحيب بالأطفال ومشاركتهم في الأنشطة التي تم تنظيمها لهم والتي تضمنت رسم وتلوين وقص ولصق.

كما تم تنظيم رحلة لعدد 25 طفل لزيارة منطقة أهرامات الجيزة حيث استمعوا لشرح عن تاريخ المنطقة وطريقة بناء الاهرامات.

وخلال الرحلة أعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه الرحلة وبمشاهدة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، كما التقطوا الصور التذكارية.