الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط.. إصدار جديد بجامعة عين شمس

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أعلن الدكتور أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس عن إصدار المركز كتاب جديد بعنوان:«الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط» بمناسبة مرور ٧٥ عاما على إنشائها، ويعود هذا الكتاب في الأصل لمؤتمرآ دوليآ عقده المركز قبل سابق، وذلك لإلقاء الضوء على تقييم دور المنظمة التي تعد المنظمة الدولية الأكبر في العالم، لمعرفة كيف عالجت هذه المنظمة قضايا الشرق الأوسط، وذلك تحت رعاية والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وأضاف الدكتور أشرف مؤنس ان الكتاب يحتوى على ١٣ بحثا تتناول الموقف الأمريكي من نشأة المنظمة، وموقف المنظمة من القضية الفلسطينية، ومشاكل اللاجئين بصفة عامة ودور المنظمة في حمايتهم، وموقف المنظمة من الصراع العربي الإسرائيلي، ومواقفها من إستقلال الجزائر، وتأثير سياسات صندوق النقد الدولي في رسم سياسة الشرق الأوسط بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ودور المنظمة في حماية التراث الثقافي، كما تناول التقنيات الحديثة، وحقوق الطفل، ودور المنظمة في مكافحة الإرهاب، ودورها في مواجهة تمويل إلارهاب، بالإضافة إلى التوصيات وملحق بصور المؤتمر.