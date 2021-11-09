ليلى علوي تنعى أحمد خليل : «وداعا عطا المراكيبي»

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نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

نشرت «علوي» صورة تجمعها بالراحل من مسلسل «حديث الصباح والمساء، عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، وعلقت:»تعجز الكلمات عن نعي ورثاء فنان عملت معاه عمل واحد من أهم أعمال العمر كله في حديث الصباح والمساء«.

أضافت: «كانت أول مرة بتعامل معاه لكن اكتشفت ممثل حقيقي صادق وعبقري وانسان راقي جدا في تعاملاته، حقيقي من أعظم الناس اللي اشتغلت معاهم، مش قادره أصدق من كتر ما بحبه وبفتكر كل لحظة خير معاه».

تابعت«رحمة الله على الفنان العظيم أحمد خليل وربنا يصبر زوجته الجميلة وأهله وأحبابه».

واختتمت: «وداعا عطا المراكيبي، أحلى عطا في حياتي»