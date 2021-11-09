ارتفاع معنويات المستثمرين الألمان مع توقع تراجع ضغوط الأسعار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر مسح، الثلاثاء، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا ارتفعت بشكل غير متوقع في نوفمبر، وسط توقعات بأن ضغوط الأسعار ستنحسر مع بداية العام المقبل وسيتسارع النمو في أكبر اقتصادات أوروبا.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية إن مسحه لثقة المستثمرين في الاقتصاد أظهر تحسنا ليبلغ 31.7 نقطة من 22.3 نقطة في أكتوبر. وتوقع استطلاع أجرته رويترز تراجعا إلى 20 نقطة. وقال أخيم فامباخ، رئيس المعهد في بيان: «خبراء سوق المال أكثر تفاؤلا بشأن الأشهر الستة المقبلة».

وأضاف «بالنسبة للأشهر الأربعة الأولى من 2022 توقعوا ارتفاع النمو وتراجع التضخم سواء في ألمانيا أو في منطقة اليورو». وتراجع مؤشر آخر تابع للمركز يقيس الظروف الراهنة إلى 12.5 نقطة من 21.6 نقطة في أكتوبر .