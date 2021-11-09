أخبار عاجلة

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف -
جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

بوتين ولوكاشينكو يناقشان أزمة المهاجرين

Print
بوتين ولوكاشينكو يناقشان أزمة المهاجرين بوتين ولوكاشينكو يناقشان أزمة المهاجرين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وكالة أنباء البيضاء الرسمية «بيلتا» أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا أزمة المهاجرين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، وعبّرا عن قلقهما إزاء وجود القوات البولندية هناك.

وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن «تناول جانب من المحادثة على مناقشة الوضع على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، وكذلك اتخاذ الجانب البولندي خطوات بالغة الصرامة مع المدنيين».

وأضافت «في الوقت ذاته، تم التأكيد على أن تجمع قوات نظامية بولندية على الحدود مصدر قلق بالغ. وتناول الرئيسان بالتفصيل الحقائق والاتجاهات المثيرة للقلق التي تحدث على الحدود بين روسيا البيضاء بولندا».

كانت السلطات البولندية قد قالت إن آلاف المهاجرين يحتشدون قرب حدود روسيا البيضاء، واتهمتها بمحاولة إشعال فتيل مواجهة كبرى مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا البيضاء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رائد أعمال مصري يفوز بجائزة أفضل «بيزنس كوتش» بروسيا

رائد أعمال مصري يفوز بجائزة أفضل «بيزنس كوتش» بروسيا

أمريكا : روسيا أجرت اختبارًا مضادًا للأقمار الصناعية

أمريكا : روسيا أجرت اختبارًا مضادًا للأقمار الصناعية

حمد : نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا

حمد : نتمنى أن نحقق الأهداف التي وضعناها من مواجهة بيلاروسيا

العثور على جثة لاجئ سوري بين بولندا وبيلاروسيا

العثور على جثة لاجئ سوري بين بولندا وبيلاروسيا