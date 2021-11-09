بوتين ولوكاشينكو يناقشان أزمة المهاجرين

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ذكرت وكالة أنباء روسيا البيضاء الرسمية «بيلتا» أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس روسيا البيضاء، ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا أزمة المهاجرين على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، وعبّرا عن قلقهما إزاء وجود القوات البولندية هناك.

وقالت الوكالة، الثلاثاء، إن «تناول جانب من المحادثة على مناقشة الوضع على الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا، وكذلك اتخاذ الجانب البولندي خطوات بالغة الصرامة مع المدنيين».

وأضافت «في الوقت ذاته، تم التأكيد على أن تجمع قوات نظامية بولندية على الحدود مصدر قلق بالغ. وتناول الرئيسان بالتفصيل الحقائق والاتجاهات المثيرة للقلق التي تحدث على الحدود بين روسيا البيضاء بولندا».

كانت السلطات البولندية قد قالت إن آلاف المهاجرين يحتشدون قرب حدود روسيا البيضاء، واتهمتها بمحاولة إشعال فتيل مواجهة كبرى مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا البيضاء.