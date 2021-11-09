أخبار عاجلة

جهاد جريشة: قرار إيقافي «سياسي».. ودعوت على أحمد أحمد فرحل عن الكاف -
جهاد جريشة: لم أشاهد لمسة يد أحمد سامي.. واللاعب اعتذر لي عقب لقاء الزمالك والمقاصة -
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

فرنسا: لا بد من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت

Print
فرنسا: لا بد من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت فرنسا: لا بد من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، لنظيره الإيراني، الثلاثاء إنه لابد من استمرار المحادثات مع القوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي من حيث توقفت في يونيو وذلك عند استئنافها في أواخر نوفمبر الجاري.

وتشير التعليقات إلى قلق متزايد من التصريحات العامة التي تنطلق من إيران قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا يوم 29 نوفمبر.

كانت طهران قد كررت مطالبها بأن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات التي فرضتها عليها منذ انسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية وأن تضمن عدم الانسحاب منه مرة أخرى.


وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير «لو دريان» أجرى مكالمة مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، «شدد فيها على أهمية وضرورة استئناف المفاوضات التي أوقفتها إيران في 20 يونيو على أساس ما تم التفاوض عليه حتى ذلك التاريخ بهدف العودة السريعة» للاتفاق.


وبمتقضى الاتفاق وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة التي كبلت اقتصادها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ستيف بانون مستشار ترامب يسلم نفسه لمكتب التحقيقات الاتحادي

ستيف بانون مستشار ترامب يسلم نفسه لمكتب التحقيقات الاتحادي

خالد عكاشة: فترة ترامب شهدت تهميشا كبيرا للمؤسسات الأمريكية الرسمية

خالد عكاشة: فترة ترامب شهدت تهميشا كبيرا للمؤسسات الأمريكية الرسمية

ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس

ترامب يدافع عن هتافات أنصاره المطالبة بإعدام نائبه خلال اقتحام الكونجرس

قاضية أمريكية تسمح بكشف وثائق حول دور "ترامب" في الهجوم على الكونجرس

قاضية أمريكية تسمح بكشف وثائق حول دور "ترامب" في الهجوم على الكونجرس