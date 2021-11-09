فرنسا: لا بد من استئناف المحادثات النووية مع إيران من حيث توقفت

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قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، لنظيره الإيراني، الثلاثاء إنه لابد من استمرار المحادثات مع القوى العالمية بهدف إحياء الاتفاق النووي من حيث توقفت في يونيو وذلك عند استئنافها في أواخر نوفمبر الجاري.

وتشير التعليقات إلى قلق متزايد من التصريحات العامة التي تنطلق من إيران قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا يوم 29 نوفمبر.

كانت طهران قد كررت مطالبها بأن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات التي فرضتها عليها منذ انسحب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية وأن تضمن عدم الانسحاب منه مرة أخرى.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزير «لو دريان» أجرى مكالمة مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، «شدد فيها على أهمية وضرورة استئناف المفاوضات التي أوقفتها إيران في 20 يونيو على أساس ما تم التفاوض عليه حتى ذلك التاريخ بهدف العودة السريعة» للاتفاق.



وبمتقضى الاتفاق وافقت إيران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة التي كبلت اقتصادها.