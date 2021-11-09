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أبدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، عن قلقها إزاء مئات المهاجرين الذين يقيمون في مخيمات بالقرب من حدود روسيا البيضاء مع بولندا ودعت إلى وقف استغلال الضعفاء في أغراض سياسية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، في إفادة صحفية للأمم المتحدة «نشعر بالقلق البالغ إزاء المشاهد التي نراها من الحدود بين روسيا البيضاء وبولندا»، مضيفة أن المفوضية قلقة خصوصا على مصير النساء والأطفال.

وأضافت «قلنا مرارا وتكرارا إن استخدام اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين لتحقيق غايات سياسية أمر غير مقبول ولا بد أن يتوقف».

وتتهم بولندا روسيا البيضاء بمحاولة إثارة مواجهة كبرى من خلال تشجيع المهاجرين على العبور إلى بولندا ودول الاتحاد الأوروبي