البابا فرنسيس يصف الهجوم على رئيس الوزراء العراقي بـ«بالعمل الإرهابي الحقير»

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أدان البابا فرنسيس، الثلاثاء، الهجوم الذي وقع بطائرات مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ووصفه بأنه «عمل إرهابي حقير».

كان الكاظمي قد نجا من الهجوم الذي شنته ثلاث طائرات مسيرة كانت محملة بمتفجرات على منزله في العاصمة بغداد، قبل يومين. وأصيب عدد من حرسه الشخصي في الهجوم.

وقال الفاتيكان إن وزير خارجيته بعث برسالة إلى رئيس الوزراء باسم البابا الذي زار العراق في مارس. وجاء في الرسالة «في إدانته لهذا العمل الإرهابي الحقير، يعبر قداسته مجددا عن ثقته في أن الشعب العراقي بمباركة الله سيتشبث بحكمة وقوة بمسار السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي».

وقال مسؤولو أمن عراقيون ومصادر من جماعات مسلحة في بغداد أن الهجوم نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران، وذلك بعد أسابيع من هزيمة جماعات موالية لإيران في انتخابات تقول إنها مزورة.