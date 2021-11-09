بورصة أبوظبي تقدم اقتراحا لإدراج شركات «الشيك على بياض»

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اقترحت أبوظبي إطار عمل تنظيميا يسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، أو ما يعرف بشركات الشيك على بياض، مما قد يفتح الباب أمام صفقات موجهة للخليج تشمل شركات من هذا النوع.

وقالت سوق أبوظبي للأرواق المالية إن الاقتراح الذي قادته السوق ودائرة التنمية الاقتصادية قُدم لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وأضافت أن هذه الخطوة ستسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، كما أن إطار العمل سيسمح لمستثمرين من خارج الإمارات بالتقدم بطلبات للموافقة على إدراج شركاتهم للاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في البورصة المحلية.

وشركات الشيك على بياض أو شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مهمتها جمع المال لشراء شركة خاصة بغرض إدراجها في البورصة مما يسمح للشركة المستهدفة بإدراج أسهمها في وقت أسرع من الإجراء التقليدي وهو الطرح الأولي العام.

وفي وقت سابق هذا العام أعلنت شركة «أنغامي» ومقرها أبوظبي، وهي المنافس الشرق أوسطي لشركة «سبوتيفاي»، أنها ستندمج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة ولديها خطط للإدراج على مؤشر «ناسداك» بعد تحقيق القيمة التي تتطلع إليها.

واستخدمت شركة «بروج» للاستثمارات البترولية والغاز التي تدير مستودع نفط وأعمال خدمات نفطية هذه الوسيلة للإدراج في سوق «ناسداك» في 2019.