الرياض تستضيف المؤتمر الدولي الثالث لأمراض النساء والتوليد وطب الإنجاب

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خلال الفترة من 26-27 نوفمبر وتحت رعاية الجمعية السعودية لصحة المرأة

ينطلق المؤتمر الدولي الثالث لأمراض النساء والتوليد وطب الإنجاب في الرياض بفندق إنتركونتيننتال في الفترة من 26-27 نوفمبر 2021م برعاية الجمعية السعودية لصحة المرأة، وسيتم افتتاح المؤتمر تحت رعاية الدكتور أيمن عبده أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وتمت دعوة عدد من الخبراء والمختصين منهم البروفسور أرنولد ويلتيز من فرنسا، والبروفسور راي أوسيلفان من إيرلندا، والبروفيسور استيفان فورلهين من ألمانيا، وبروفيسور جوردي بونس من إسبانيا، وبروفيسور محمد مبروك من بريطانيا؛ من خلال البث المباشر لنقل العمليات.

كما تمت استضافة عدد 30 طبيبًا متحدثًا من الجامعات السعودية ومستشفيات وزارة الصحة والحرس الوطني والقطاع الخاص لإعطاء المحاضرات العلمية في مجال النساء والتوليد وطب الإنجاب والمناظير النسائية، واطلاع الأطباء والكادر الطبي على إجراء العمليات في خارج المملكة من خلال البث المباشر لزيادة المعرفة واتباع الأساليب الصحية من الأصول العلمية والعمليات؛ لما فيه من سلامة صحة المرأة والأجنة.

ويسبق المؤتمر ورشة عمل بالتعاون مع الجمعية السعودية لجراحة المناظير عن كيفية الخياطة بالمنظار لتدريب أطباء النساء والولادة والجراحة بتاريخ 25 نوفمبر 2021 بإشراف أطباء متخصصين في هذا المجال لتدريب الكوادر السعودية معتمدة بواقع 8 ساعات علمية، والهدف من ذلك إثراء المؤتمر بما لديه من خبرة ونقل المعلومات الطبية الحديثة في هذا المجال، مع وجود التقنيات الحديثة ويشارك بالمؤتمر أكثر من 400 طبيب وطبيبة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس الجمعية السعودية لصحة المرأة الدكتور سمير سندي، أن المؤتمر أصبح تحت رعاية الجمعية السعودية لصحة المرأة لهذا العام نظرًا لإنشاء الجمعية السعودية لصحة المرأة في شهر سبتمبر 2021، واكتمل بأعضاء اللجنة التأسيسية لصحة المرأة؛ وهم الدكتور توفيق خوجة، ودكتور هشام عرب، والدكتور عبد العزيز الشهراني، والدكتور عبد العزيز السيف، والدكتور عبد المحسن اللزام، والدكتورة زينب أبو طالب، والدكتورة غدير ال الشيخ، والدكتورة نسرين الفارس.

وكشف "سندي" عن الخطط المستقبلية للجمعية من إقامة العديد من الدورات وورش العمل على مستوى المملكة لتعليم الأطباء بكل ما هو جديد، ويعتبر المؤتمر الدولي الثالث لأمراض النساء والتوليد وطب الإنجاب أول نشاط يندرج باسم الجمعية السعودية لصحة المرأة، مشيرًا إلى أنه سيقام أمسية مسائية علي هامش المؤتمر بعنوان "كيفية اتخاذ قرار العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة”، بفندق انتركونتيننتال الرياض في تمام الساعة 7:30م؛ حيث تمت دعوة أطباء من القطاع الخاص والقطاع الحكومي لتبادل الخبرات.

وأبان أن اللقاء يديره الدكتور إبراهيم الحقيل، وهو مؤسس الجمعية السعودية للإدارة الصحية، وسوف يحاور كلاً من الدكتور سعيد العمودي المدير التنفيذي لمختبرات البرج، والدكتور حمد الصفيان رئيس المجموعة السعودية للخصوبة والعقم، والدكتور عبد العزيز الشهراني المؤسس والمدير الطبي لمركز بنون الطبي بالرياض، والدكتورة عفاف التويجري مدير مستشفى النساء والولادة بمدينة الملك سعود الطبية، والدكتورة حنان القادري استشارية نساء وولادة مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني.