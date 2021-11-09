الهيئة الملكية بينبع تنظم ورشة عمل "الإصحاح البيئي" لرفع جودة الحياة

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انطلاقًا من تحقيق أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030

‬ نظمت الهيئة الملكية بينبع بالمشاركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في "وكالة المشاريع والصحة العامة"، ورشة عمل بعنوان "الإصحاح البيئي"، بحضور عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وتهدف الورشة إلى رفع جودة الحياة والحفاظ على الصحة العامة والتوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

ويأتي ذلك من خلال مناقشة الإدارة المتكاملة للآفات ونواقل الأمراض بين صداقة البيئة وفعالية الأداء، بالإضافة إلى أفضل الطرق البيئية والتقنية الحديثة لتقليل كثافة الحيوانات الضالة بالمدن وإبراز أهمية الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية كأحد أهم العناصر لتحقيق أهداف الإصحاح البيئي المتمثلة في الحد من الاستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية واستبدالها بطرق صديقة وآمنه للبيئة، والتخلص الصحيح من النفايات المنزلية للحد من تكاثر الحشرات والآفات وجذب الحيوانات الضالة.

وفي ختام ورشة العمل، ‏تم وضع أفضل الحلول والتوصيات ‏والممارسات لتنفيذ برامج وعمليات الإصحاح البيئي وفق منظومة تكاملية وتعاونية وتنسيقية عن طريق وضع الخطط الاستراتيجية والاهتمام بالإجراءات الاستباقية، وفقاً للدراسات العلمية من ناحية الاستعداد لمواسم تكاثر الآفات والحيوانات الضالة والقيام بحملات التوعية والإرشاد المجتمعي للحد من السلوكيات الخاطئة.

والتنسيق مع الجامعات والمراكز البحثية؛ للاستفادة من الحيوانات الضالة في الأبحاث والتجارب العلمية، إضافة إلى إقامة ورش عمل "الإصحاح البيئي" بشكل سنوي والمبادرة بتبنيها من قبل الجهات المعنية.

كما تم تكريم الجهات المشاركة والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وتأتي ورشة عمل "الإصحاح البيئي" كأحد أهم البرامج التي تسعى إلى إيجاد البيئة الصحية بكل روافدها وعناصرها انطلاقاً من تحقيق أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030 وهو برنامج "جودة الحياة".