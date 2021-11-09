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هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" تحصل على جائزة أفضل مبادرة ابتكارية

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للمرة الثانية تتويجًا لجهودها في تنمية الكفاءات

هيئة

حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمرة الثانية على التوالي على جائزة أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية، خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي، وذلك على إثر النجاح الذي حققته مبادرة أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك خلال عامين فقط من إطلاقها.

ويأتي حصول الهيئة على هذه الجائزة تأكيدًا لاهتمامها المتواصل بأكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك منذ إطلاقها؛ إيمانًا منها بأن رأس المال البشري هو عنصر الارتكاز الأساسي في تحقيق استراتيجيتها التي من أبرز أهدافها بناء منظومة عمل فعَّالة تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة الإدارية في جميع مجالات عمل الهيئة الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المُثلى.

وتهدف أكاديمية الهيئة إلى تقديم أسلوب فريد ومميز لضمان التعلم والتطوير المستمر لموظفي الهيئة، وإعدادهم بالمعارف والمهارات المطلوبة لتحقيق أهداف الهيئة الحالية والمستقبلية، وتحقيق التطور المهني، إلى جانب تقديم الاستشارات المهنية لضمان التعلم والتطوير المستمر، وتأهيل القادة الحاليين بالمهارات والمعارف القيادية والإدارية، وإعداد قادة المستقبل في الهيئة بما يتوافق مع خطط التعاقب الوظيفي، وتطوير المستوى المعرفي للمهتمين في مجال الزكاة والضريبة والجمارك.

جدير بالذكر أن الجائزة تُعنى بجميع مسارات وأنشطة الموارد البشرية، ويعمل على معايير التقييم الخاصة بها لجنة حكام متمرسين في مجال الموارد البشرية، ويأتي من أهم شروط التقديم للمسابقة بأن يتم ربط المبادرة المقدمة باستراتيجية الجهة المشاركة وتقديم ما يثبت الأثر الإيجابي على منظومة العمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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