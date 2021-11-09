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في بيان "الصحة" عن كورونا بالمملكة اليوم.. 49 حالة حرجة خلال 24 ساعة

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في بيان "الصحة" عن كورونا بالمملكة اليوم.. 49 حالة حرجة خلال 24 ساعة في بيان "الصحة" عن كورونا بالمملكة اليوم.. 49 حالة حرجة خلال 24 ساعة
حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي الضحايا إلى 8806 حالات

في بيان

‬أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 49 حالة مؤكدة، وتعافي 57 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 49 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549022 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 537990 حالة، وسُجلت حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8806 حالات.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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