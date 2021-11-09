شكري يشارك في جلسة نقاشية بواشنطن حول محددات السياسة الخارجية لمصر

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شارك ‏وزير الخارجية، ⁧‫سامح شكري،‬⁩ في جلسة نقاشية نظمها مركز «ويلسون» البحثي، تحت عنوان «تقييم التفاعلات الإقليمية: الرؤية المصرية».

وتناول وزير الخارجية خلال الجلسة أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، والجهود المصرية على الصعيد الإقليمي.

ويقوم وزير الخارجية سامح شكري حاليا بزيارة لعاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي سيتضمن تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.