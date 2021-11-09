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وزير النقل يدعو القطاع الخاص للمشاركة في إدارة القطارات السياحية الجديدة

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وزير النقل يدعو القطاع الخاص للمشاركة في إدارة القطارات السياحية الجديدة وزير النقل يدعو القطاع الخاص للمشاركة في إدارة القطارات السياحية الجديدة

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دعا الفريق كامل الوزير، وزير النقل، القطاع الخاص للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من أنشطة مرفق السكة الحديد بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وقال «الوزير» خلال توقيع عددًا من العقود بين الشركات وهيئات الوزارة، الثلاثاء، إن أهم الأنشطة المطروحة للاستثمار بها تشمل (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل نقل البضائع، إنشاء شركة لإدارة وتشغيل القطارات السياحية، إنشاء شركة للخدمات المتكاملة، إنشاء شركة للنقل المتميز “قطارات تالجو – العربات المكيفة الروسي”، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات الركاب، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير عربات البضائع، إنشاء شركة جديدة لاصلاح وعمرات وتطوير الجرارات الجديدة، إنشاء شركة لإصلاح وعمرات وتطوير الجرارات بالتبين، مشاركة شركة إيرتراك في أعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية، إنشاء شركة جديدة لتجديد وصيانة الخطوط الحديدية).

وأشار الوزير إلى خطة الوزارة لزيادة حجم المنقول من البضائع خاصة وأنه تم التعاقد على تصنيع وتوريد ألف عربة بضائع من أحدث الطرازات إلى جانب تحديث الأسطول الحالي من عربات البضائع.

كان الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية وجه بالتعاون مع كافة الشركات العالمية للاهتمام بعدد ثلاث محاور رئيسية المحور الاول هو إنشاء مصانع كاملة في لتصنيع وتوريد منتجاتها داخل مصر وتصديرها إلى إفريقيا والشرق الاوسط وكافة دول العالم خاصة وان كل العوامل متوافرة، والمحور الثاني هو توطين الصناعة مع الشركات الموجودة في مصر مثل نيرك وكذلك مع الهيئة العربية التصنيع والمحور الثالث هو ضرورة تعظيم وتدعيم الصناعات المحلية المغذية لمشروعات قطاع النقل لتعظيم الصناعات المصرية المغذية بقطاع الإنشاءات.

المصرى اليوم

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