عضو «الممثلين» ينفي إصابة أحمد خليل بكورونا أثناء تصوير «حكايتي مع الزمان»

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نفى الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة الممثلين إصابة الفنان أحمد خليل بفيروس كورونا أثناء تصوير حكاية «حكايتي مع الزمان» من مسلسل «إلا أنا».

وأكد «فهمي» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي دليل على أن الفنان أحمد خليل أصيب بكورونا أثناء التصوير، مشيرًا إلى أن النقابة تحتم على شركات الإنتاج الالتزام بالتدابير الاحترازية، والمنتجين بالفعل يلتزمون بهذه الإجراءات.

وأشار إلى أنه «لم يصب أحد من الممثلين بفيروس كورونا أثناء التصوير، وكل ما قيل حول هذا الأمر عار تمامًا عن الصحة».

وبسؤاله عن أن الفنانة دلال عبدالعزيز أصيبت بكورونا أثناء تصوير «ملوك الجدعنة»، نفى عضو مجلس نقابة الممثلين إصابة الفنانة دلال عبدالعزيز أثناء التصوير، مؤكدا أن كل هذه الأحاديث شائعات.

وأشار إيهاب فهمي إلى أن «فيروس كورونا وباء عالمي، ويصاب به كل الناس في العالم، وهو قضاء الله وقدره»، على حد تعبيره.

كان الفنان أحمد خليل قد غادر عالمنا صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وشيع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.