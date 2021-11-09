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يستعد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم منذ الآن لمباراة المنتخب المصري أمام نظيره منتخب الجابون في ختام مشوار تصفيات كأس العالم 2022.

ويواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الجابون يوم الثلاثاء المقبل في مصر في المواجهة الأخيرة له في مشوار التصفيات وذلك عقب العودة من أنجولا ، حيث يواجع الفراعنة منتخب أنجولا أولاً يوم الجمعة المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد اليوم الثلاثاء عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 5 ألاف مشجع لمباراة منتخب مصر والجابون يوم 16 من الشهر الجاري.

وأوضح اتحاد الكرة أنه سيتم حجز تذاكر مباراة مصر والجابون عن طريق شركة تذكرتى ، حيث يتم الحجز أونلاين عبر موقع الشركة.

وأعلن اتحاد الكرة أسعار التذاكر حيث تبدأ من 300 جنيهاً للمقصورة الأمامية بينما ستكون الدرجة الأولى بـ 100 جنيه والدرجة الموحدة بـ 50 جنيها.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم منتخب الجابون ثالثا بـ4 نقاط، ومنتخب أنجولا في المركز الرابع والأخير بـ 3 نقاط.