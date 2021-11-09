وزيرة البيئة تستعرض ورقة حول تمويل المناخ مع رئيس معهد أبحاث جرانثام بجامعة أكسفورد

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في إطار مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الثلاثاء، في مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية بالمملكة المتحدة، اجتمعت وزيرة البيئة بالدكتور نيكولاس ستيرن، أستاذ ورئيس معهد أبحاث جرانثام LSE بجامعة أكسفورد بلندن، حيث تم استعراض ومناقشة الموضوعات الخاصة بتعبئة التمويل المطلوب لدعم الدول النامية.

شهدت الجلسة استعراض أستاذ ورئيس معهد أبحاث جرانثام بجامعة أكسفورد للورقة التي قام بإعدادها حول تمويل المناخ، والتي تقدم حلول مقترحة بأفكار مبتكرة لأدوات تمويل المناخ، ولمساعدة الدول على تنفيذ إجراءات المناخ الأكثر طموحًا للبلدان النامية، الفقيرة والضعيفة والبلدان ذات الأهمية النظامية من خلال الحصول على التمويل اللازم لتحقيق نتائج حقيقية.

وخلال الجلسة، تم مناقشة سبل دعم مصر في ملف تمويل المناخ بعد الخروج من مخرجات الجلسة، واقترح نيكولاس القيام بعقد مؤتمر دولي في مصر منتصف العام المقبل الـcop 27 لمناقشة موضوعات تمويل المناخ والتركيز خلاله على التكيف خاصة في القارة الأفريقية.