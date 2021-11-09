سيطرة مصرية على لجان الإتحاد الافريقي للجمباز

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نجح الجمباز المصري في فرض سيطرة على اللجان الفنية للاتحاد الإفريقي للعبة في الإنتخابات التي أقيمت على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجمباز والتي اقيمت بمدينة أنطاليا بتركيا.

فبعد فوز الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري برئاسة الاتحاد الافريقي وعضوية المكتب التفيذي بالإتحاد الدولي فازت ياسمين سمير برئاسة اللجنه الفنيه للجمباز الايقاعي وعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي

وتامر بركه نائب رئيس اللجنه الفنيه للجمباز فني رجال بالاتحاد الافريقي وايه احمد سعد عضو اللجنه الفنيه ايروبك وفريده امين عضو اللجنه الفنيه ترامبولين

وحظى الوفد المصري المشارك بأعمال الجمعية العمومية بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

ومن جانبه، وجه «أمين» الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المصرية وبوجود الكوادر المصرية في الاتحادات الرياضية سواء القارية أو العالمية مما يساعد على رؤية مصر بشكل مميز وبشكل يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.

ونجح إيهاب أمين في قيادة الجمباز المصري للعديد من النجاحات خلال الفترة الماضية بداية من توسيع قاعدة اللاعبين وزيادة عدد الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد، ثم الإهتمام بإعداد المدربين والحكام بالشكل الأمثل حتى يتماشى مع تطوير المنظومة، مرورًا بإستقدام وتنظيم البطولات العالمية والتي كان أهمها بطولة كأس العالم والتي استضافتها القارة الأفريقية للمرة الأولى وكانت على الأراضي المصرية يونيو الماضي.

ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولي وذلك عن طريق فوز نهى عبدالوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية، ثم فوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات.