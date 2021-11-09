محمود تريزيجيه: سعيد بالعودة مرة أخرى (صور)

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نشر محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، والمنتخب الوطني، صور له بقميص ناديه، ويتدرب استعدادًا للعودة للملاعب مرة آخرى، وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر مايو الماضي، خاصة في مباراة ليفربول على ملعب آنفيلد.

وكتب تريزيجيه في صور له نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي«فيسبوك»: «الحمدلله على كل شيء، سعيد بالعودة مرة أخرى».

وظهر تريزيجيه في الصور وهو يخوض بعض التمرينات في الملعب بالكرة.

ومن جانبه أعلنت إدارة أستون فيلا عن إقالة المدرب دين سميث، عقب الخسارة أمام ساوثهامبتون بنتيجة 1-0 في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الخامسة هذا الموسم للفريق.

ويحتل أستون فيلا المركز 16 برصيد 10 نقاط، ويذكر أن أستون فيلا لديه مباريات الفترة القادمة مع برايتون، كريستال بالاس، مانشستر سيتي، ليستر سيتي، وليفربول.